Invitan al aniversario del Mercadito de la Línea Verde

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes, a través del Instituto de Convivencia y Desarrollo Línea Verde, invita a la población a celebrar el primer aniversario de su Mercadito, con un programa especial de actividades culturales, artísticas y recreativas que se llevarán a cabo del jueves 18 al sábado 20 de septiembre.

El Mercadito es un punto de encuentro comunitario, en donde se ofrecen talleres, presentaciones artísticas, juegos mecánicos y una gran cabalgata con música y baile, en un ambiente familiar y festivo.

Para celebrar este primer aniversario habrá actividades para toda la familia, como talleres de tejido, bordado, lúdicos y didácticos, acompañados por música regional mexicana, declamación y canto.

El viernes 19 de septiembre habrá juegos mecánicos gratuitos para niños menores de 12 años, en un horario de 17:00 a 19:00 horas.

Para el sábado 20 de septiembre se ha organizado una gran cabalgata y charreada. El punto de salida será en la calle Marrubio, esquina Lomas del Chapulín y el recorrido será hasta la calle Espiga en El Riego.

Al regreso al Mercadito en Villerías continuará la música, baile y muchas sorpresas más.