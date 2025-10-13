Invitan a tramitar la Tarjeta Soluciones

23 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), te invita a tramitar tu Tarjeta Soluciones, una herramienta que impulsa el desarrollo de las familias de Aguascalientes, ya que les da acceso a una serie de programas para mejorar su calidad de vida y fortalecer su economía.

Con la Tarjeta Soluciones, las y los beneficiarios disfrutan de diversos beneficios como acceso a programas sociales, servicios médicos gratuitos, estancias infantiles, apoyo para emprendedores, becas educativas, facilidades en trámites gubernamentales y descuentos en establecimientos comerciales participantes, entre muchos más.

Las personas que desean tramitar su tarjeta pueden hacerlo en línea o de forma presencial.

Para hacerlo en línea es necesario ingresar a la página https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx, registrarse y dar clic en Solicitar en el trámite Tarjeta Soluciones Digital, adjuntar identificación oficial y enviar la solicitud.

También pueden registrarse en la plataforma “Aguascalientes Digital”, adjuntar identificación oficial y comprobante de domicilio, llenar la solicitud correspondiente y, una vez registrada y validada la información, recibirán su Tarjeta Soluciones en formato digital.

Las personas que aún no cuentan con la aplicación “Aguascalientes Digital” pueden descargarla en sus celulares en estos enlaces: Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.ags.refrendo&pcampaignid=web_share&pli=1
iOS: https://apps.apple.com/mx/app/aguascalientes-digital/id6469562221 Quienes prefieran realizar su trámite personalmente, deberán acudir directamente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicadas en Bulevar José María Chávez No. 3202, Ciudad Industrial, o en la Casa del Bien Común más cercana.

Para mayores informes, comunicarse a la Sedeso al 449 910 21 21, extensión 2003, en un horario de 8:00 a. m. a 3:30 p. m.