Invitan a renovar licencias de conducir en Municipio Libre

La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales informó que la Unidad Móvil de Expedición de Licencias de Manejo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado visitará el Fraccionamiento Municipio Libre para que vecinos de esta zona y aledañas puedan realizar el trámite de renovación de este documento o puedan solicitarlo por primera vez.

José Alfredo Gallo Camacho, titular de la Coordinación General de Delegaciones comentó que los interesados podrán acudir al Parque Municipio Libre, ubicado sobre calle Ecología y Héroe Militar, en el fraccionamiento Municipio Libre el próximo martes 30 de septiembre, de las 9:00 a las 11:00 horas y deberán presentarse con licencia de conducir vencida, credencial de elector o identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y realizar el pago en efectivo ese día mismo.

Los costos de la licencia serán de los 460 pesos hasta los 1,315 pesos dependiendo del tipo y vigencia que se solicite, recordando que los ciudadanos podrán tramitar la licencia de motociclista, automovilista y operador tipo A, B, C, D y E.

Ese día también se impartirá el curso de educación vial para quienes deseen tramitar la licencia por primera ocasión, por lo que deberán acudir a este punto a las 8:30 horas y llevar cuaderno, pluma, lápiz y aprobar el curso satisfactoriamente para poder continuar con el trámite.

En caso de no poder asistir a esta jornada, se pide a la ciudadanía mantenerse al pendiente de las redes sociales oficiales para conocer las próximas fechas y sedes donde podrán renovar la licencia de manejo. Asimismo, se pone a disposición el número de teléfono 449 388 05 05 de la Delegación Ojocaliente para pedir información sobre la jornada de este martes 30 de septiembre.