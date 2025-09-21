Invitan a renovación de licencias en delegación Villas

La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales dio a conocer que iniciará un nuevo ciclo de jornadas de renovación de licencias a fin de que la Unidad Móvil de Expedición de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado visite las 16 delegaciones municipales para que la ciudadanía pueda realizar este trámite de forma rápida en un lugar cercano a su domicilio o trabajo.

José Alfredo Gallo Camacho, coordinador general de Delegaciones, informó que en beneficio de la ciudadanía este próximo jueves 25 de septiembre se visitará el fraccionamiento Palomino Dena.

El punto de reunión será la Casa del Bien Común, ubicada sobre la calle Gilberto López Velarde #307 de las 9:00 a las 11:00 horas, donde los interesados podrán renovar la licencia de manejo para motociclista, automovilista y operador A, B, C, D y E.

Para realizar este trámite será necesario presentarse con licencia de conducir vencida, credencial de elector o identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y realizar el pago en efectivo ese mismo día; los costos serán de los 460 pesos hasta los mil 315 pesos dependiendo del tipo y vigencia de la licencia que se solicite.

Asimismo, se hace una invitación para quienes buscan tramitar la licencia de manejo por primera vez. La cita será a las 8:30 horas con la finalidad de que puedan tomar el Curso de Educación Vial, el cual deberán aprobar satisfactoriamente para poder continuar con el trámite.

En caso de requerir más información favor de comunicarse a la Delegación Villas al número 449 108 67 40 en un horario de las 8:00 a las 15:30 horas, de lunes a viernes.