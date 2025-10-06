Invitan a presentación de candidatas a reina en la Feria de Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- Este 19 de octubre a las 7:00 p.m., acompáñanos en la Explanada de los Símbolos Patrios a la presentación de las candidatas a Reina y al revelado oficial del Cartel del Teatro del Pueblo, donde conocerás a los grandes artistas que harán vibrar nuestra ciudad.

Todo esto forma parte de nuestra icónica Feria Regional de la Revolución, una tradición que año con año llena de orgullo, cultura y alegría a Pabellón de Arteaga.

¡Te esperamos para iniciar juntos la cuenta regresiva hacia la Feria de la Revolución 2025!

#FeriaRegionalDeLaRevolución2025

#PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente