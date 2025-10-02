Invitan a participar en el Concurso de Gráfica Urbana 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), invita a creadores locales a participar en el Concurso de Gráfica Urbana 2025, un espacio que busca reconocer, difundir y estimular el talento artístico en las disciplinas de grabado, diseño gráfico, fotografía y graffiti.

Este certamen forma parte de los festejos por el 450 Aniversario de la fundación de la Ciudad con el propósito de convertir el arte en un lenguaje vivo que se exprese en distintos formatos y que permanezca como testimonio del presente de nuestra ciudad.

Podrán participar personas oriundas o residentes de Aguascalientes, presentando una obra inédita en alguna de las disciplinas convocadas. La temática es libre, excepto en la categoría de diseño gráfico, donde la propuesta deberá estar dedicada a Aguascalientes.

Se aceptarán piezas con medidas de entre 20 centímetros y 1 metro por lado, enmarcadas o en condiciones de montaje. En el caso de graffiti, se deberá enviar un boceto a color y, de ser seleccionado, ejecutarlo en una mampara de 2.4 x 2.4 metros que proporcionará el IMAC.

Los interesados deberán enviar al correo graficaurbana.imac@gmail.com a partir de la fecha de emisión de la convocatoria y hasta las 12:00 horas del 12 de octubre, la siguiente documentación:

Fotografía de la obra en formato JPG (300 dpi, máximo 2 MB), con ficha técnica.

Copia de INE, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Para graffiti: boceto a color.

Las obras seleccionadas formarán parte de la exposición del concurso, que se inaugurará el miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas, y permanecerá abierta hasta el 22 de octubre.

Un jurado calificador determinará a los ganadores, quienes recibirán un estímulo económico de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), por cada categoría.

Las piezas premiadas se integrarán al acervo del IMAC, reafirmando el compromiso del Municipio con la preservación y difusión del patrimonio cultural contemporáneo.

Para mayor información los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 449 769 58 48 o a los teléfonos 449 915 07 00 ext. 104.