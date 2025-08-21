Invitan a guarderías de Aguascalientes a sumarse a la red de estancias infantiles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de brindar a más madres y padres trabajadores un lugar seguro y confiable donde sus hijas e hijos puedan permanecer mientras estudian o trabajan, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, invita a las y los propietarios de guarderías a incorporarse a la Red de Estancias Infantiles de Aguascalientes, que impulsa la gobernadora Tere Jiménez.

Actualmente, esta red se conforma de 64 estancias infantiles: 13 en los municipios del interior y el resto en la capital, que en conjunto atienden a 1,750 niñas y niños de 1 a 4 años.

Las y los interesados deberán contar con la capacidad técnica y operativa para ofrecer servicios de cuidado, atención y desarrollo integral infantil. En caso de recibir a niñas y niños con discapacidad, deberán garantizar condiciones de accesibilidad, así como la infraestructura y los mecanismos adecuados para su atención.

En estas estancias, las y los pequeños reciben atención de calidad, alimentación balanceada, estimulación temprana y actividades lúdico-pedagógicas que favorecen su sano desarrollo físico, mental, social e intelectual.

La convocatoria completa puede consultarse en el siguiente enlace Convocatoria oficial

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Boulevard José Ma. Chávez No. 3202, Ciudad Industrial), en un horario de 8:00 a 15:30 horas; asistir a la Casa del Bien Común más cercana; enviar un correo electrónico a [email protected]; o comunicarse al 449 910 21 21, extensión 4285.