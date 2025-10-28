Invitan a festival en beneficio de la Academia Taurina

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este sábado 1 de noviembre, la Monumental Plaza de Toros se convertirá en el epicentro de la emoción y la pasión con la presencia de seis grandes figuras del toreo, en la que destaca la participación del rejoneador mexicano, Emiliano Gamero; el maestro hidrocálido en retiro, Luis Fernando Sánchez; el triunfador de todas las plazas, Borja Jiménez; el venezolano, Jesús Enrique Colombo; el triunfador de la Feria de la Uva 2025, Miguel Aguilar y la nueva figura del toreo, Marco Pérez, quienes lidiarán astados de las ganaderías de San Isidro, Santa Fe del Campo, De la Mora, Campo Real, Santa Inés, Puerta del Cielo y La Asunción.

Este cartel marca el regreso a la Plaza Monumental del matador de toros hidrocálido en retiro y maestro de la Academia, Luis Fernando Sánchez, quién volverá a torear en público 22 años después de su retiro de los ruedos.

Este será el cuarto festival a beneficio de la Academia Taurina que se realice y forma parte de los festejos anunciados por la empresa Espectáculos Monterrey que conforman La Feria de Otoño para celebrar los 450 años de la Fundación de la ciudad de Aguascalientes.