Invitan a Feria del Empleo Municipal el 9 de septiembre

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal (SETUM), invita a las y los ciudadanos a participar en la próxima Feria de Empleo Municipal, que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre de 2025, de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Instituto Municipal de Salud Mental (IMASAM), ubicado en Av. Poliducto s/n esquina con Mariano Hidalgo, Fraccionamiento Mujeres Ilustres.

En esta edición se contará con la participación de 20 empresas invitadas, que ofrecerán más de mil vacantes en diferentes áreas laborales. Entre los puestos disponibles se encuentran: guardias de seguridad, auxiliares administrativos, líderes de producción, inspectores de calidad, operarios de producción, auxiliares contables, meseros, bartenders, cocineros, atención a clientes, encargados de reparto, auxiliares de tienda, auxiliares de limpieza, recepcionistas, camaristas, mecánicos, montacarguistas, personal de mercadotecnia, técnicos, ingenieros y enfermeras.

Algunas de las empresas participantes en esta jornada son Maxsolar, Mega, Jatco, Meiwa Mold México, Nissan Torres Corzo, Edgewell, Dilusa, Cerveza Corona, Hotel Medrano, Hotel Marriott, Soriana, Liverpool, entre otras. Además, el evento cuenta con el respaldo de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Aguascalientes, así como el apoyo del Instituto Municipal de la Mujer y el propio Instituto Municipal de Salud Mental.

Las y los interesados pueden consultar más información en www.ags.gob.mx/bolsadetrabajo o comunicarse al teléfono 449 910 10 10, extensión 3012. Para participar es necesario acudir con identificación oficial (INE) y solicitud de empleo o currículum actualizado.