Invitan a “Érase una vez Cri-Cri”

Aguascalientes
9 octubre, 2025
“Érase una vez Cri-Cri”

La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, el Coro Infantil de Jesús María, el coro CantArte y la Compañía Multidisciplinaria del Ferial de Aguascalientes unen su talento para dar vida a la música de Francisco Gabilondo Soler.

¡Un espectáculo que no te puedes perder! Disfruta de las melodías que han acompañado a generaciones, en un viaje lleno de fantasía, música y diversión.

Teatro Aguascalientes
Domingo 12, 19 y 26 de octubre, 12:30 h
$100 y $150

Boletos en taquillas del teatro o en
https://www.showticket.com.mx/eventperformances.asp?evt=1829