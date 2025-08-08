Invitan a empresas de alimentos al Gourmet Show 2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado invita a las empresas de Aguascalientes, dedicadas a la producción de conservas, mermeladas, vinos, destilados, quesos, carnes frías, chocolates, dulces, repostería, entre otros, a participar como expositores en el Gourmet Show 2025.

Este evento, que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en la Ciudad de México, facilita el contacto directo entre productores y compradores especializados.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), destacó la relevancia de este evento, ya que permitirá a las empresas locales proyectar su marca, generar vínculos comerciales y la posibilidad de incrementar sus ventas al abrir nuevos canales de distribución para los productos Hecho en Aguascalientes.

Finalmente, indicó que a través de la Sedecyt se les apoyará a las y los participantes con el espacio de exhibición dentro del Pabellón de Aguascalientes, por lo que las empresas interesadas deberán completar su registro de manera gratuita en https://docs.google.com/forms/d/1kW4UXZYXbVrruZtl-7bore45tWaTGON3WVmFwRfOb4o/edit ,teniendo como fecha límite el 11 de agosto.

Para más información, comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensión 5908, en un horario de atención de lunes a viernes, de las 8:00 a 15:00 horas.