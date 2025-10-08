Invitan a empresarios a cursos virtuales con el Banco Santander

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) invita a la comunidad empresarial a participar en el programa gratuito de capacitación virtual que se imparte en coordinación con el Banco Santander, por reconocidas instituciones universitarias de los países de Estados Unidos, Chile y España.

“La formación continua en emprendedores y pequeños negocios es la base para alcanzar el éxito en sus proyectos, ya que adquieren habilidades para reducir riesgos y ampliar sus posibilidades de crecimiento ante los desafíos actuales del mundo empresarial”, señaló Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt.

Destacó que quienes se capacitan constantemente se mantienen al tanto de las últimas tendencias, tecnologías y metodologías orientadas a la mejora en la calidad de sus productos y servicios, permitiéndoles estar mejor posicionados para identificar nuevas oportunidades de negocio y diferenciarse de la competencia.

Dijo que los cursos disponibles son Diseño de experiencia en servicios; Gestión de organizaciones efectivas; Primeros auxilios psicológicos; Competencias laborales: perfiles, evaluación y capacitación; ¿Cómo hablar bien en público?; ¿Cómo tomar decisiones financieras?; Costos para los negocios; Escalamiento exitoso e innovación en los negocios; Negociación exitosa; Inicio y planificación de proyectos; Camino a la excelencia en gestión de proyectos y Marketing gerencial.