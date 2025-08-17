Invitan a comercios a conectar cámaras de seguridad al C5i de manera voluntaria en Aguascalientes

Redacción

Aguacalientes, Ags.-De una manera voluntaria y no forzada, se ha estado invitando a los comercios establecidos de Aguascalientes a conectar sus cámaras exteriores de seguridad al C5i.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Maricela Acosta, indicó que se trata de un tema de seguridad en donde lo que se busca es tener una reacción más rápida por parte de los cuerpos de seguridad en caso de que se pudiera dar alguna situación delictiva.

Expuso, en entrevista, que hay ya socios que han comenzado a instalar sus cámaras al C5i, previo a realizar algunos trámites y siempre y cuando sus cámaras sean compatibles a los requerimientos que se están solicitando.

Mencionó que si hay interés de los socios por tener vigilados los frentes de sus negocios, para en caso de algún delito se tengan evidencias y se actúe con más prontitud.

Resaltó que ha crecido de manera acelerada el número de establecimientos que han adquirido sus cámaras de seguridad, desde las económicas, hasta las más sofisticadas.