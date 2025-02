Redacción

Aguascalientes, Ags.- Invitan a adultos mayores a visitar los comedores comunitarios gratuitos ubicados en todo el estado; en estos lugares, las y los abuelitos reciben una sana alimentación que responde a sus requerimientos nutricionales.

La creación de estos espacios, en total 17 en todo el estado, es parte del compromiso de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, de mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores con acciones que promuevan su sano desarrollo.

En la ciudad capital funcionan ocho comedores que brindan alimentos equilibrados, calientes y nutritivos. De las 9:00 a las 11:00 horas se ofrece este servicio en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, en la calle Miguel Ruelas No. 802, colonia Olivares Santana; en Fraguas No. 502, esquina con calle María Luisa Sánchez Ramírez, fraccionamiento Rodolfo Landeros; y en la calle Área “A” No. 102, esquina con la Unidad Habitacional Benito Juárez, en la colonia Indeco.

De las 13:00 a las 14:30 horas, funcionan los comedores en Plan de Ayala No. 123, colonia Emiliano Zapata; Francisco González León No. 106, en Santa Anita, Segunda Sección; en la calle José Refugio Velasco No. 1006, colonia Nazario Ortiz Garza; en la Privada Delicias No. 233, Barrio la Salud, y en la calle Agustín de Iturbide No. 113, colonia Vicente Guerrero.

En los municipios, los comedores que ofrecen servicio de las 9:00 a las 11:00 horas son: Calvillo, en la calle Artículo 115 Constitucional s/n, colonia Del Carmen; Pabellón de Arteaga, en la calle Vicente Guerrero No. 3, colonia Palo Alto; San José de Gracia, en calle Juan Cristóbal el Mozo No. 101, colonia Las Cañadas; y Cosío, en la calle Francisco I. Madero s/n, esquina con José María Morelos y Pavón, en la Zona Centro.

En tanto que de las 13:00 a las 14:30 horas, funcionan comedores en Jesús María, en la calle Agustín de Iturbide No. 601, colonia El Calvario; en Tepezalá, en la calle Benito Juárez s/n, Col. Centro, a un costado del No. 205; en Asientos, en la calle José Guadalupe Victoria s/n; en Rincón de Romos, en la calle México No. 119; y en El Llano, en la calle Emiliano Zapata No. 128, Barrio de Abajo.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 26 49 o acudir a las instalaciones del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), ubicadas en la calle Álvaro Obregón No. 229, Zona Centro, en la ciudad capital.