Invita Municipio a la “Rodada a  la antigua”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, invita a la “Rodada a la antigua”, un recorrido en bicicleta por las calles de la ciudad, lleno de cultura e historia.

El titular del área, Christian Gutiérrez, informó que esta rodada se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en la Plaza Principal, a las 17:00 horas frente a Palacio Municipal y se busca, además de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable, que los participantes descubran el patrimonio histórico de nuestra ciudad, que disfruten el paisaje urbano y que puedan conectar con la comunidad.

Esta rodada forma parte de los eventos conmemorativos al 450 aniversario de la ciudad de Aguascalientes y el recorrido será de 6 kilómetros pasando por la Plaza Principal, Juan de Montoro, Alameda, calle 28 de agosto, Madero, Moctezuma, Venustiano Carranza, Jardín de San Marcos y regresar a la Exedra.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Social del Municipio, invitó a la población a traer su bicicleta y ropa de época, para participar en esta singular e histórica rodada.