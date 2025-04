Invita la UAA a la la charla “Autismo y visión”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Mtra. Elizabeth Casillas Casillas, profesora del Departamento de Optometría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes explicó cómo algunas alteraciones visuales pueden llevar a una persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a experimentar el mundo de manera distinta.

Con ello, destacó la importancia del trabajo interdisciplinario entre optometristas, psicólogos y pedagogos para ofrecer un enfoque integral al tratamiento de las personas autistas, resaltando que una buena comunicación es imprescindible para brindar el mayor beneficio a los pacientes.

El próximo 05 de abril como parte del programa Helikón de la UAA, la Mtra. Elizabeth Casillas impartirá la charla “Autismo y Visión”, la cual tendrá como objetivo resaltar la importancia de comprender esta condición, sensibilizar a la sociedad, así como promover una evaluación visual oportuna.

Como antecedente, la maestra dio a conocer algunas características visuales asociadas con el autismo, la principal es que para una persona con TEA el contacto visual puede ser un reto. Detalló que una visión deficiente puede afectar el proceso de aprendizaje, no sólo en personas con este trastorno, si no en cualquier persona: el cerebro no recibe imágenes nítidas y se altera el procesamiento de información visual, especialmente en el área visual espacial, creando confusión y desorientación en el espacio, lo que puede dificultar las tareas diarias.

Además, señaló que aunque la visión sea de un 100%, si las habilidades visuales como la posición ocular, los movimientos oculares de seguimiento y convergencia o el sistema de enfoque se encuentran deficientes, presentará molestias de fatiga ocular, dolores de cabeza, visión borrosa de cerca o bien, una desviación ocular, lo que repercute también en el proceso de lectoescritura.

En ese sentido, la maestra dio a conocer que diversos estudios han reportado algunas condiciones que están presentes en los casos de TEA. El 40% presenta una ametropía, la más frecuente hipermetropía y astigmatismo en sus diversas presentaciones; entre un 15% y 30% padecen estrabismo, principalmente la desviación divergente; un 30% insuficiencia de convergencia; y en menor porcentaje, se han reportado casos de alteraciones en el sistema de enfoque, en los movimientos oculares o en las habilidades de procesamiento o percepción visual.

Por otra parte, Casillas Casillas señaló que existen métodos o técnicas optométricas para evaluar la visión en personas con trastorno del espectro autista. Recomendó, en primer lugar, proporcionar un ambiente tranquilo y de confianza. Explicó que, durante el examen visual, lo mejor es basar la evaluación en pruebas objetivas en las cuales el optometrista obtiene la información sin requerir la colaboración del paciente, y se debe evitar en la medida de lo posible tocar al paciente y realizar los procedimientos rápidamente.

Finalmente, la académica destacó que el examen optométrico se debe enfocar en identificar la cantidad de visión y el estado refractivo, la salud de las estructuras oculares y las habilidades de eficiencia y procesamiento visual. Sin embargo, si la cooperación del paciente no es adecuada, se debe considerar continuar el examen en otro momento. Cabe decir que la estimulación visual es una herramienta que puede ayudar a las personas con autismo a mejorar en gran medida su capacidad de comunicación, su postura, seguridad y sus habilidades sociales.