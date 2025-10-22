Invita la UAA a la colecta en apoyo a familias afectadas en Veracruz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en colaboración con el Club Rotaract Aguascalientes, ha lanzado la campaña de donación “¡Veracruz nos necesita!”, e invita a toda la comunidad a sumarse a la colecta de víveres en apoyo a las familias afectadas por las recientes contingencias en aquel estado.

Conscientes de la gran solidaridad que siempre ha demostrado la comunidad universitaria y sociedad en general de Aguascalientes, el centro de acopio estará habilitado únicamente este jueves 23 de octubre, de 2:00 a 6:00 p.m., en el Logo Monumental de la UAA en Ciudad Universitaria.

Se está solicitando: agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, toallas sanitarias, jabón, pañales, papel higiénico, leche en polvo y/o kits de primeros auxilios. Es importante recalcar que no se recibirá ropa.

La ayuda recolectada partirá ese mismo jueves para garantizar la entrega inmediata y oportuna a las familias de Veracruz que más lo necesitan