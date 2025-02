Invita la UAA a aspirantes a ingresar a comenzar su preparación con la guía gratuita de CENEVAL

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes publicará a finales del mes de febrero la convocatoria del proceso de admisión 2025-2026, la cual deberá atenderse puntualmente por los aspirantes a alguna de las 64 licenciaturas e ingenierías que se ofrecen en la institución.

En este sentido, el Mtro. Juan Antonio Pacheco Rangel, encargado de Asuntos Escolares del Departamento de Control Escolar, detalló que es importante que los jóvenes estén atentos a los canales oficiales de la UAA para conocer las fechas y requisitos a tomar en cuenta en este proceso, que entre otras cosas, contempla la realización de un examen de nombre “Examen de Admisión UAA” (EXANI-II CENEVAL).

En particular, precisó que la institución no ofrece cursos de preparación para este examen, e hizo un puntual llamado a estudiantes de bachillerato y padres de familia a tener cuidado y no dejarse engañar, pues hay quienes incluso garantizan el ingreso a la UAA a través de este tipo de capacitaciones.

“Cualquier ayuda es buena para estar mejor preparados, sin embargo, no hay garantía de que tomando algún curso particular externo, se pueda entrar a la institución” señaló el Mtro. Pacheco Rangel.

Cabe hacer mención que es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) quien desarrolla y aplica este examen, el cual evalúa las habilidades académicas y también conocimientos específicos de los aspirantes; se aplica en una sola sesión y consta de preguntas que son de opción múltiple en áreas de habilidades básicas como comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático. Adicionalmente, una segunda parte de la prueba, contiene preguntas sobre áreas específicas de la carrera a la que se desea ingresar, así como de inglés como lengua extranjera.

Es importante destacar que CENEVAL, en su página de internet https://ceneval.edu.mx/ cuenta con una guía gratuita de preparación para el “Examen de Admisión UAA” (EXANI-II CENEVAL).

Entre los criterios de ingreso al nivel superior, la UAA toma en cuenta los resultados del EXANI-II CENEVAL, con valor del 70% y el promedio final de bachillerato con valor del 30%; para la Lic. en Música, la Lic. en Actuación y la Lic. en Artes Escénicas las ponderaciones son distintas y deberán consultarse a detalle en la convocatoria.

Cabe mencionar que la UAA alcanzó en el proceso de admisión de 2024 más de 12 mil registros de aspirantes, quienes en su debido momento realizaron la prueba del CENEVAL.