Invita IMSS Aguascalientes a utilizar la UNIFILA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes cuenta con el servicio de UNIFILA en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF), donde se administran las cancelaciones de los consultorios y otorgar esos espacios disponibles a personas que acuden sin cita previa, particularmente de 8:00 a 10:30 de la mañana, todos los días hay espacios disponibles en las unidades 2, 3, 4 y 5 de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Calvillo y Asientos, entre otras.

Al respecto, el coordinador de Atención Médica de Primer Nivel, Rodrigo García Quiroz explicó que “si el paciente se siente mal pero su vida no corre peligro, no es necesario que acuda a los servicios de Urgencias. Puede presentarse en el módulo de UNIFILA de su Unidad, en horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche, en donde les daremos consulta médica, aunque no tenga cita”.

Añadió que el tiempo promedio de espera para pasar con el médico a través del módulo de la UNIFILA es de una hora, dependiendo del día y hora en la que llegue cada persona: “generalmente hay espacios libres de 8:00 a 10:30 am, sobre todo en unidades foráneas y algunas urbanas”.

El funcionario consideró muy importante que los usuarios acudan a los servicios de Urgencias exclusivamente cuando su vida se encuentre en peligro y reiteró: “De no ser así, pero requieren atención médica, pueden acudir a la UNIFIILA de su Unidad. También pueden solicitar valoración médica en las salas de Atención Médica Continua que permanecen abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año”.

El coordinador de Atención Médica de Primer Nivel subrayó que lo más recomendable es acudir al Médico Familiar ante los primeros síntomas de cualquier patología y evitar complicaciones. Para ello, las citas de medicina familiar se pueden solicitar oportunamente llamando al 01 800 839-50-10, a través del teléfono celular con la aplicación IMSS digital, o a los teléfonos de cada consultorio. Estas se otorgan de lunes a domingo en las Unidades de Tiempo Completo (6, 7, 9, 10, 11 y 12).

Cabe señalar que con la UNIFILA se brindan alrededor de mil 800 consultas al día a personas sin cita, quienes esperan en promedio una hora para ser atendidos. Adicionalmente, con la Cita Previa se atienden diariamente a más de 7 mil personas que esperan máximo 10 minutos para pasar con un médico. En contraste, en los servicios de Urgencias; las urgencias reales se atienden de inmediato y las sentidas en lapsos que pueden llegar hasta los 180 minutos.