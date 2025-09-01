Invita el IEE a participar en el concurso de cortometrajes por la democracia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) lanzó la convocatoria del 1er Concurso Estatal de Cortometraje “Luces, cámara y… ¡Acción por la democracia!”, con el que se busca fomentar los valores cívico-democráticos y la participación de las juventudes en los asuntos públicos de la entidad.

El certamen está dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad, con residencia en el estado de Aguascalientes. La participación podrá ser individual o en equipos de hasta cuatro personas.

Las temáticas de los cortometrajes son:

Promoción de los valores cívico-democráticos: Abordar de manera crítica, creativa o propositiva, conceptos como el respeto, la tolerancia, la legalidad, el diálogo, la justicia, la pluralidad y la corresponsabilidad social, como pilares de la convivencia democrática y la vida pública.

Abordar de manera crítica, creativa o propositiva, conceptos como el respeto, la tolerancia, la legalidad, el diálogo, la justicia, la pluralidad y la corresponsabilidad social, como pilares de la convivencia democrática y la vida pública. Participación ciudadana: Promoción del involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, el ejercicio del voto, la organización comunitaria, el activismo social o el interés en los procesos democráticos.

Los cortometrajes deberán tener una duración de entre 1 y 5 minutos, con las siguientes características:

Género: Ficción

Ficción Formato y resolución: Formato horizontal, con resolución mínima full HD (1920 x 1080 pixeles)

Formato horizontal, con resolución mínima full HD (1920 x 1080 pixeles) Contenido: Deberá ser contenido original, inédito y creado exclusivamente para el concurso.

No se aceptarán cortometrajes elaborados previamente o que vulneren los derechos humanos, de autor, el interés superior de la niñez; que contengan mensajes partidistas, discursos de odio, comentarios racistas, discriminatorios o que inciten a la violencia.

La recepción de los cortometrajes será del 1° al 19 de septiembre de 2025 a través del sitio https://educacioncivica.ieeags.mx/concurso/cortometraje . El cortometraje deberá enviarse en formato .mp4, con un peso máximo de 100 MB, o en caso de que tenga un tamaño mayor, se deberá entregar mediante memoria USB en las instalaciones del IEE, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Al hacer el registro en el sitio, se enviarán las credenciales de usuario y contraseña al correo electrónico que se proporcione, para efectuar el registro de las personas que integren el equipo, para la carga de documentación y el cortometraje.

Se deberá adjuntar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente por ambos lados, en formado .jpeg (de cada integrante del equipo).

Carta de originalidad y carta de derechos debidamente llenadas y firmadas.

Carta de autorización para el uso de la imagen, debidamente llenada y firmada, en caso de que se incluyan imágenes de menores de edad en el cortometraje.

Los trabajos que se reciban serán evaluados por un jurado calificador, conformado por tres personas especialistas en cine, comunicación y educación cívica. Los elementos que se ponderen serán la creatividad, la originalidad, el impacto social, la técnica audiovisual y la temática de la obra. Esta etapa se realizará del 22 al 26 de septiembre.

El jurado seleccionará las tres mejores propuestas, difundiendo los nombres de las personas ganadoras en la página oficial del IEE, el 07 de octubre.

La premiación consistirá en incentivos económicos de $9,000 pesos (Primer lugar); $7,000 pesos (Segundo lugar); y $5,000 pesos (Tercer lugar), además de un reconocimiento y la difusión de los cortometrajes en las redes sociales oficiales del Instituto.

Para mayores informes, se puede consultar la convocatoria completa en la dirección https://educacioncivica.ieeags.mx/Convocatoria/cortometraje/CONVOCATORIA_LUCES_CA%CC%81MARA_Y_ACCIO%CC%81N_POR_LA_DEMOCRACIA.pdf , además de poner a disposición de la ciudadanía el teléfono 449-910-00-08 ext. 156 y el correo [email protected] .●