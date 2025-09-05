25 C
5 septiembre, 2025
Invita DIF Municipal al Primer Gran Concurso de Baile “Danzón, Cumbia y Rock & Roll”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El DIF Municipal invita a todas y todos los adultos mayores del municipio a participar en el Primer Gran Concurso de Baile “Danzón, Cumbia y Rock & Roll”, un evento diseñado para promover espacios de convivencia, esparcimiento y celebración del talento de nuestras personas adultas mayores que disfrutan del baile.

En este sentido se dan a conocer las siguientes etapas y fechas:
• Inscripciones: del 9 al 30 de septiembre de 2025.
• Primera etapa eliminatoria: del 6 al 31 de octubre de 2025.
• Segunda etapa eliminatoria: del 10 al 28 de noviembre de 2025.
• Gran Final: domingo 7 de diciembre de 2025.

Cada etapa se llevará a cabo en las instalaciones del DIF Municipal, en los barrios tradicionales de Aguascalientes (San Marcos, Guadalupe, La Estación, El Encino y La Salud), así como en el Salón de Ferrocarrileros y el Salón Los Globos.
La inscripción es gratuita y los requisitos son los siguientes:

• Tener 60 años de edad en adelante
• Ser 100% amateur
• Residir en el municipio de Aguascalientes.
• Presentar de ambas personas que conforman la pareja de baile: cédula de inscripción, copia de la credencial del INE y comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
• Certificado médico vigente

Se premiará a los primeros lugares:
• 1er lugar: $20,000.00 MXN
• 2do lugar: $15,000.00 MXN
• 3er lugar: $10,000.00 MXN
• 4to lugar: $5,000.00 MXN

Las personas pueden acudir a las siguientes sedes de inscripción:
• DIF Municipal: Av. Universidad #612, Col. Primo Verdad, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
• INDECO: Calle Área A esquina con Área K, Unidad Habitacional Benito Juárez, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
• Centro Olivares Santana: Calle Miguel Ruelas #810, Col. Olivares Santana, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas
• Centro de Atención Integral para Personas Adultas Mayores El Obraje: Calle Olivares Santana #202, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
• Centro de Atención Integral para Personas Adultas Mayores Galeana: Calle Bogotá S/N esquina con Galeana, de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas
• Centro de Atención Integral para Personas Adultas Mayores El Llanito: Calle La Soledad #119, Col. El Llanito, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas

Se ponen a disposición los números telefónicos para inscripciones e informes: 449 912 77 20, 449 912 77 21 y 449 975 37 28.

A través de estas acciones el DIF Municipal de Aguascalientes reitera su compromiso con el bienestar y la inclusión de las personas adultas mayores, impulsando actividades que fortalezcan la unión, la alegría y el espíritu comunitario.