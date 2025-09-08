16 C
Aguascalientes
8 septiembre, 2025
Invita DIF Municipal a las Brigadas médicas en Pilar Blanco y Los Negritos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes, a través del DIF Municipal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales, invitan a la ciudadanía a participar en las brigadas médicas gratuitas que se llevarán a cabo los días martes 9 y jueves 11 de septiembre.

Con el propósito de acercar servicios de salud de calidad y con calidez, los interesados podrán acudir este martes 9 de septiembre en el Andador del Cisne #8303, en la colonia Pilar Blanco, con un horario de atención de 9:30 a 13:00 horas.

Y el jueves 11 de septiembre en la esquina de Benito Galindo y Luis Donaldo Colosio, en la comunidad Los Negritos, en un horario de 9:30 a 13:00 horas.

Servicios gratuitos disponibles:

  • Medicina general y entrega de medicamentos
  • Estomatología
  • Fisioterapia
  • Psicología
  • Trabajo Social
  • Asesoría Jurídica
  • Nutrición
  • Pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C
  • Además, lentes graduados a bajo costo

Con estas acciones, se busca llegar a todas las familias del municipio, tanto en colonias urbanas como en comunidades rurales, garantizando que cada persona tenga acceso a atención médica y programas que mejoren su calidad de vida y fortalezcan el bienestar comunitario.