Invita DIF Municipal a la Brigada Médica Gratuita

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El DIF Municipal de Aguascalientes invita a la ciudadanía a participar en la Brigada Médica Gratuita que se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto, de 9:30 a 13:00 horas, en la calle Luis Cabrera #201, Colonia Insurgentes.

Durante esta jornada se ofrecerán diversos servicios de salud y asistencia totalmente gratuitos, entre los que destacan:

Medicina general y medicamentos

Estomatología

Fisioterapia

Psicología

Trabajo social

Asesoría jurídica

Nutrición

Además, se ofrecerán lentes graduados a bajo costo.

Estas brigadas forman parte de la estrategia permanente de atención comunitaria que impulsa el DIF Municipal, con el propósito de acercar servicios médicos a las familias que más lo necesitan, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.