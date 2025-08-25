Invita DIF Municipal a la Brigada Médica Gratuita

Redacción
Aguascalientes, Ags.- El DIF Municipal de Aguascalientes invita a la ciudadanía a participar en la Brigada Médica Gratuita que se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto, de 9:30 a 13:00 horas, en la calle Luis Cabrera #201, Colonia Insurgentes.
Durante esta jornada se ofrecerán diversos servicios de salud y asistencia totalmente gratuitos, entre los que destacan:
- Medicina general y medicamentos
- Estomatología
- Fisioterapia
- Psicología
- Trabajo social
- Asesoría jurídica
- Nutrición
Además, se ofrecerán lentes graduados a bajo costo.
Estas brigadas forman parte de la estrategia permanente de atención comunitaria que impulsa el DIF Municipal, con el propósito de acercar servicios médicos a las familias que más lo necesitan, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.