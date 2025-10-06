Invita a mujeres de 40 a 69 años a practicarse una mastografía gratuita

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante octubre, Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud del Estado invita a las mujeres de 40 a 69 años a practicarse una mastografía gratuita en el Hospital de la Mujer, de lunes a sábado, de 8:00 a 15:30 horas.

El objetivo es promover la detección temprana del cáncer de mamá y reforzar las acciones para incentivar la participación de las mujeres en la prevención de esta enfermedad.

Para obtener una cita, las interesadas deberán presentarse en el Centro de Salud más cercano a su domicilio con identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP.

Cabe destacar que, durante la actual administración estatal, se incorporaron dos nuevos mastógrafos: uno de ellos en el Hospital General de Rincón de Romos y el otro en el Hospital de la Mujer, en la ciudad capital.

Ambos equipos, junto con el del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, tienen la capacidad de realizar aproximadamente 400 mastografías a la semana; tan solo en el primer semestre de 2025 se practicaron 2 mil 905 estudios de este tipo.

También se cuenta con un mastógrafo móvil que brinda atención a mujeres de Calvillo, Tepezalá, Cosío, San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y en la zona oriente de la ciudad capital, específicamente en el fraccionamiento Palomino Dena.

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) recordó la importancia de la autoexploración mensual desde los 20 años, la exploración clínica anual desde los 25 años y la mastografía de tamizaje cada dos años en mujeres de 40 a 69 años.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 910 79 00, extensiones 7210 y 7929, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Recuerda que el cáncer de mama es una enfermedad que, si se detecta a tiempo, puede tratarse, salvando la vida de cientos de mujeres.