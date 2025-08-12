Invita a los 17 conciertos de Polifonía Universitaria

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes dio inicio a una nueva temporada de Polifonía Universitaria, uno de los programas culturales más consolidados y de mayor tradición en la institución, reconocido por su diversidad musical y por ser un importante escaparate para artistas locales, nacionales e internacionales.

El Mtro. Juan Pablo Castañeda Pacheco, encargado de Eventos Culturales, informó que para el ciclo agosto-diciembre 2025 se han programado 17 conciertos abiertos al público en general, con propuestas que abarcan el jazz, canto en lenguas originarias, rock-pop, ópera, música de cámara y más. Esta edición busca, no solo ofrecer opciones culturales a la comunidad, sino también proyectar el talento de estudiantes de la UAA.

La programación que inició este agosto, cuenta con la participación de Cualtzin Tlahuilli, agrupación que rescata la música y cantos de pueblos originarios para fortalecer la identidad nacional y preservar tradiciones. También se presentará la Orquesta Filarmónica de la UAA, el ensamble PERCUAA, el Cuarteto José White —quienes además impartirán una charla sobre su trayectoria, como parte de las 100 charlas de Helikón— además de la realización del Certamen de Tunas Universitarias, que reunirá a tunas de México y otros países. Cabe resaltar la participación de talentos universitarios de la carrera de Ingeniero en Electrónica como parte de su 30 aniversario, quienes darán un concierto de rock.

Entre los eventos que ya se han consolidado destacan Conmemorando a Nuestros Muertos; el concierto Tragaluz, por los 45 años de trayectoria del músico hidrocálido Abraham Velazco, y la participación del grupo Ketzal junto al Ballet Folclórico de la UAA durante los festejos por el mes patrio.

Las actividades se desarrollarán en diferentes auditorios y espacios culturales de la universidad, aprovechando su infraestructura para acercar la música a todos los campus y planteles.

Además, de los conciertos de Polifonía Universitaria, la UAA continuará ofreciendo otras actividades artísticas como la Feria Universitaria, consolidando su papel como un referente en la promoción cultural en Aguascalientes.

Quienes deseen consultar la programación completa pueden consultar la página de Facebook de Difusión Cultural UAA, o en el WhatsApp 4499107429, donde se encuentran todos los enlaces, canales e información para no perderse ningún evento.