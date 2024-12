Investigan posibles nexos de alcaldesa de Coalcomán con el CJNG

Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que se investiga si la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, Anavel Ávila Castrejón, tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre un acto cívico encabezado por Ávila Castrejón en el que presuntamente se rindió homenaje al líder criminal y apareció una manta alusiva al grupo delictivo. La mandataria subrayó que antes de emitir un juicio, es fundamental realizar una investigación exhaustiva.

“Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por la manta que se presentó. Siempre hay que hacer investigaciones, no puede juzgar de inmediato. Debe haber investigación de la fiscalía y, si se encuentra un vínculo, que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación. Si hay un nexo o no de un funcionario público debe ser investigado”, enfatizó Sheinbaum.

Sheinbaum condenó cualquier tipo de apología hacia los grupos criminales y llamó a la ciudadanía a evitar este tipo de acciones. “Evidentemente condenamos estas acciones, no puede un grupo delictivo en un acto público hacerse apología de la violencia. Estamos en contra de que se haga una apología de estos grupos delictivos. Y también el solo hecho de haberse presentado esta lona para el regalo de juguetes”, señaló.

La mandataria también desmintió su supuesta relación con el acto en cuestión, luego de que circulara en redes sociales una fotografía que pretendía vincularla al evento del pasado 27 de diciembre. “En la imagen aparece un militar y es de otro acto, del día 10 de este mes”, aclaró.