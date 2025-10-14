Investigan interpretación de narcocorridos en concierto de Julión Álvarez en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Autoridades municipales investigan si durante el concierto de Julión Álvarez, realizado el fin de semana en Aguascalientes, se interpretaron narcocorridos, lo que podría derivar en una investigación penal por apología del delito.

“Tuve comunicación con el comisario secretario de Seguridad Pública. Le solicitamos al personal que se desplegó por parte del municipio de Aguascalientes, tanto de Reglamentos como de Protección Civil, para ver si había existido un asunto particularmente con ese tema de los narcocorridos”, informó Enrique García López, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario confirmó que estuvo presente en el evento y que no observó incidentes durante su permanencia.

“Yo estuve por ahí en el concierto y hasta el momento en el que yo me retiré, que fue como a la 1:30 de la mañana, no había pasado ninguna situación compleja. De todos modos, se está observando la grabación del video para que, si existiera en algún momento, se proceda conforme a derecho. Bueno, ustedes sabrán que ese es un tema que se sigue por oficio”, explicó.

“Es un asunto que se hace de investigación de manera directa por parte de la Fiscalía y se inició una investigación de manera oficiosa en el sentido de la apología del delito y hacer alusión a este tipo de situación”, señaló.

El secretario recordó que, de confirmarse la interpretación de canciones que hagan apología del delito, se trataría de una falta penal y no administrativa.

García López agregó que el Ayuntamiento mantiene comunicación constante con los promotores de espectáculos para prevenir situaciones similares.

“Nosotros en el Ayuntamiento hemos realizado un trabajo extenuante con todas las personas que se dedican a este gremio. No es sencillo tener diálogo con tantas personas. Sin embargo, lo que les hemos pedido es que consistentemente nos informen cuáles son los tipos de música que se tocan, que sean muy conscientes”, dijo.

Finalmente, recordó que el Municipio está por aprobar una reglamentación específica en Cabildo sobre este tipo de eventos.