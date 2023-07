Investigan a Nike por presunto uso de trabajo forzado

Redacción

EU.-Nike Canada y Dynasty Gold están siendo investigadas por una agencia del gobierno canadiense por presuntamente utilizar mano de obra forzada en sus cadenas de suministro y operaciones.

Las investigaciones fueron anunciadas el martes por Sheri Meyerhoffer, quien dirige una agencia establecida por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau en 2019 para examinar las quejas de derechos humanos sobre las empresas canadienses de prendas de vestir, minería, petróleo y gas que trabajan en el extranjero.

Meyerhoffer dijo que su oficina, llamada Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise, está actuando después de que las empresas se negaron a mediar sobre las quejas. “Para evaluar completamente las acusaciones, he decidido iniciar una investigación utilizando la investigación independiente de los hechos”, dijo en una conferencia de prensa.

En el caso de Nike, las quejas se basaron en gran medida en información recopilada por el Instituto Australiano de Política Estratégica que alegaba que la empresa tiene relaciones en la cadena de suministro con varias empresas en China que tienen vínculos con el trabajo forzoso uigur.

“Nike sostiene que ya no tiene vínculos con estas empresas y proporcionó información sobre sus prácticas de diligencia debida”, dijo la oficina de Meyerhoffer en un comunicado de prensa.

Nike ha refutado previamente las acusaciones de que se beneficia del trabajo forzoso, diciendo que no obtiene productos de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y que está “confirmado con nuestros proveedores contratados que no están usando textiles o hilados de la región”. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la investigación canadiense.

La otra investigación analizará si Dynasty Gold se benefició del uso de trabajo forzado uigur en una mina en China en la que la empresa con sede en Vancouver tiene una participación mayoritaria.

“La respuesta de Dynasty Gold a la denuncia es que no tiene control operativo sobre la mina y que estas denuncias surgieron después de que abandonó la región”, dijo la oficina de Meyerhoffer.

Ivy Chong, directora ejecutiva de la minera, calificó las acusaciones de “totalmente infundadas” en un correo electrónico a Bloomberg.

“Las acusaciones hechas sobre trabajo forzoso surgieron 10 años después de que Dynasty cesara su operación de exploración en Xinjiang”, dijo Chong. Agregó que la compañía posteriormente entabló un litigio con su socio chino por el proyecto, pero perdió.

Con información de El Financiero