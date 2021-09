Investigan 45 puntos de venta de ‘huachicol’en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hasta 45 puntos de venta de ‘huachicol’ investiga la autoridad estatal de los cuales hasta 32 han sido intervenidos, señaló el subsecretario de gobierno Manuel Cortina Reynoso.

Acto seguido indicó que se han decomisado cerca de 45 mil litros de litros, aunque no se tienen detenidos puesto que el combate como tal al fenómeno del ‘huachicol’ es competencia federal y el estado sólo actúa en la parte de protección civil que tiene que ver con el manejo y almacenaje del combustibles que es en la parte ah ese ha intervenido, aunque se da cuenta las autoridades competentes para su actuación.

-¿Saben por dónde estaría entrando el combustible?

-Hasta el momento lo que sabemos por las personas que entrevistamos son pipas que vienen del norte de la república que probablemente estén pasando por Nuevo Laredo o McAllen.

-¿Y la revisión en las puertas?

-El asunto es que en más puertas pueden revisan el transporte y la carga, pero el origen como tal no se revisa ahí.

Al final el funcionario estatal añadió sin dar direcciones exactas que entre los puntos que se investigan por supuesta venta de ‘huachicol’ está un punto en la salida a San Luis Potosí, en Chicalote, entre otros, insistiendo que sus indagatorias se hacen desde el plano de protección civil y no penalmente.