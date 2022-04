Investigadora de la UAA resalta importancia de la alfabetización digital

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hoy día no basta con saber leer y escribir, puesto que vivimos en un contexto en el que las tecnologías digitales, como el celular, las computadoras, las plataformas y las redes sociales, forman parte de nuestro entorno. Por ello, se ha vuelto una necesidad aprender a hacer uso de estas herramientas a través de la alfabetización digital. Así lo señaló la Mtra. Norma Medina Mayagoitia, profesora investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La docente de la UAA apuntó que la pandemia por COVID-19 volvió obligatorio el uso de diversas plataformas digitales para poder subsistir en materia educativa, personal y laboral, sin embargo, indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en Hogares (ENDUTIH) 2020, más de 20 millones de hogares en México no disponen de una computadora, y en más de 2 millones no saben cómo utilizarla lo cual confirma la necesidad de continuar alfabetizando a la población.

En este sentido, la profesora señaló que dentro de la alfabetización digital existen tres niveles. El primero llamado Instrumental o Técnico, el cual se enfoca a la cuestión operativa, es decir, al aprendizaje del uso del internet, de la computadora y distintos periféricos.

El segundo, llamado De Apropiación, se refiere no sólo al dominio de la parte técnica u operativa, sino a hacer uso de estas herramientas para desenvolverse en un contexto laboral, académico y profesional. Y finalmente, se encuentra el nivel de la Inclusión Social, donde se utiliza la tecnología para ejercer derechos y obligaciones como ciudadanos, como pertenecer a una red de activistas o llevar a cabo movimientos sociales.

Por otra parte, la maestra expresó que la alfabetización no solo es cuestión de equiparse, sino también de contar con el servicio de internet, y destacó que más de 1 millón de hogares no cuentan con este servicio y en 5 mil 293 de estos no saben utilizarlo.

Aunado a ello, la académica expuso que, a causa de la contingencia sanitaria, muchos estudiantes se vieron afectados por no contar con los recursos necesarios, algunos tuvieron que mejorar sus equipos, pagar un servicio de internet y hacer uso de sus propias herramientas.

No obstante, destacó que la UAA ha duplicado esfuerzos a fin de que su comunidad universitaria continúe con su formación académica. Algunos de estos fueron el préstamo de equipos de cómputo, el apoyo de paquetes de datos celulares, así como becas.

Finalmente, la maestra Norma Medina mencionó que la alfabetización digital no es estática, sino dinámica, pues día con día surgen más plataformas y aplicaciones digitales que contribuyen a fortalecer la vida laboral, académica y personal, por lo que invitó a la sociedad a continuar actualizándose y a aprovechar al máximo estas herramientas tecnológicas y digitales.