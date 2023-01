Investigación de maestra desaparecida no está en nuestras manos, sino en Zacatecas: Figueroa 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene la colaboración con instancias de Zacatecas para dar con el paradero de la maestra Diana Castillo Hurtado, que se encuentra en calidad de desaparecida desde hace más de una semana, expresó el fiscal Jesús Figueroa Ortega, quien no obstante reconoció que la autoridad del vecino estado es quien lleva las riendas del tema.

“Cada día que pasa y no se encuentra una persona, va en contra del hallazgo o de la posibilidad de encontrarlos con vida. Evidentemente deseamos encontrarlos con vida. La investigación no está en nuestras manos, sino en la fiscalía de personas desaparecidas de Zacatecas. Necesitamos que tengan más actividad, si no, nosotros nos volvemos a meter con el permiso de ellos para seguir la busqueda”, afirmó.

– ¿Es suficiente el personal que tiene Zacatecas?

– No, ni la de nosotros, ni en Jalisco. Incluso en Jalisco el problema está más grande. Nosotros también tenemos un personal limitado, pero estamos colaborando con Zacatecas.

Figueroa Ortega resaltó que luego de confirmarse la desaparición de la docente, personal de la Fiscalía de Aguascalientes ingresó al vecino estado, con previo aval de autoridades zacatecanas, a fin de realizar una revisión en algunos domicilios donde se tenían posibles indicios de que se podía encontrar la maestra.

“La coordinación con Zacatecas es permanente, continúa. Yo tengo casi todos los días comunicación con el fiscal de Zacatecas (Francisco Murillo) para diferentes temas. Tenemos varias denuncias que aquí recabamos y los hechos suceden allá”, aseveró el litigante.

La maestra Diana Castillo, junto con un acompañante, fue reportada desaparecida desde el 10 del mes en curso, cuando viajaba vía terrestre por poblaciones de Zacatecas.