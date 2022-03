Investigación contra Jorge López no está guardada: Contraloría 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El contralor del estado Arnoldo Hernández Gómez Palomino dijo contundente que no abre investigaciones para tenerlas guardadas, por lo que en el caso del ex secretario de turismo Jorge López y demás ex funcionarios de la dependencia está en proceso.

-¿Se dio el año pasado la salida de Jorge López de la secretaría de turismo por el tema del manejo de recursos, tuvo que la contraloría con esta salida?

-Ahora sí que el boletín de prensa fue muy claro; había una investigación en curso y efectivamente para dejar a salvo la investigación fue la salida del titular y así está claro.

-¿Había o hay?

-A ver, me estoy refiriendo al boletín de prensa y la investigación hay proceso, ósea en ese momento era investigación y ahorita es proceso, ósea es evolutivo.

Hernández Gómez adelantó que no heredará pendientes, por lo que se resolverá el mismo al igual que otros casos.

-¿El caso de Jorge López ya se resolvió?

-Está en proceso.

-¿Todavía no se concluye?

-Esta en proceso y yo referiría el caso de la secretaría de turismo, porque no sólo es el caso del funcionario de Jorge López, es caso que se dio en la secretaría de turismo, remató.López Martín fue cesado en diciembre pasado como titular del Patronato de la Feria de San Marcos y de la Secretaría de Turismo estatal luego de que el gobierno del estado señaló que encontraron millonarias anomalías en las cuentas públicas de la segunda entidad.