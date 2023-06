Investiga la Fiscalía de Berlín al cantante de Rammstein

Redacción

Alemania.- La fiscalía de Berlín abrió diligencias contra Till Lindemann, el vocalista de la banda de heavy metal Rammstein en torno a quién ha estallado un escándalo de presuntos abusos sexuales y de poder contra jóvenes seguidoras de la banda, confirmó la misma dependencia.

En declaraciones a Efe una portavoz, Karen Sommer, detalló que la investigación se ha abierto “a raíz de varias denuncias de terceros”, así como de oficio.

Se precisa que el vocalista es sospechoso de haber cometido actos “del ámbito de los delitos sexuales y del suministro de sustancias narcotizantes”, señaló Sommer y agregó que la fiscalía no puede proporcionar en estos momentos más detalles para no poner en peligro la investigación y no poner en riesgo los derechos de Lindemann y de sus posibles víctimas.

Recordemos que el escándalo estalló hace varias semanas, luego de que una joven irlandesa denunciase que en un concierto de Rammstein en la capital lituana de Vilna le habían sido suministradas drogas, supuestamente con el fin de que mantuviese relaciones sexuales con el vocalista.

Posterior a ello se desató un aluvión de testimonios de otras mujeres, recogidos en diversos medios alemanes e internacionales, que denuncian la existencia de un supuesto sistema en torno al cantante para captar a jóvenes con las que pudiera tener relaciones sexuales tras los conciertos.

Según los mismos, algunas afirman que se sintieron intimidadas o violentadas por la actitud de Lindemann, mientras que otras han declarado que el cantante abusó de ellas o haber presenciado cómo otras chicas se comportaban como si estuviesen drogadas.

En tanto que la policía lituana afirmó el pasado fin de semana que no seguiría investigando la denuncia original contra el cantante, presumiblemente por falta de pruebas; aunque, en Alemania la controversia en torno a la popular banda, que hasta ahora ha rechazado todas las alegaciones y ha pedido que se respete la presunción de inocencia de Lindemann, no ha dejado de crecer.

*Con información de Deutsche Welle.