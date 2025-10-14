Investiga Fiscalía desaparición de jóvenes en Calvillo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado, investiga la desaparición en Calvillo de Luis Ángel Gallegos Ramírez y Diego Martínez, mismos que habrían sido vistos por última vez en la comunidad de El Maguey.

Luis Ángel y Diego viajaban en una camioneta GMC, misma que apareció calcinada en la comunidad de Colomos este pasado lunes por la mañana.

El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García y el alcalde Daniels Romo sostuvieron este martes una reunión en el palacio municipal de Calvillo con las familias de las personas reportadas como desaparecidas.

Alonso García confirmó la reunión y dijo que se atenderá el tema en base a protocolos establecidos, trabajando desde el primer momento en la recopilación de datos, trabajándolo en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y las policías estatal y municipal en campo.

Cuestionado por informadores sobre si está confirmado que viajaban en la camioneta GMC Sierra, Alonso García, respondió que aun no está confirmado, estando en etapa de cotejar información con la familia y realizando labores periciales.

“Estamos investigando acotando todas las líneas de investigación en este tema”.

Finalmente, remarcó que Calvillo es un municipio seguro e insistió en que se llegará al fondo del asunto.