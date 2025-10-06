Intervienen Jesús María en casas abandonadas para evitar “picaderos”

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Para evitar que viviendas abandonadas se conviertan en “picaderos”, el municipio de Jesús María ha tapiado decenas de casas en fraccionamientos donde se detectaron focos de riesgo, principalmente en Chichimeco.

El alcalde César Medina informó que en esa zona se tienen identificadas cerca de 80 viviendas deshabitadas, consideradas el punto más crítico en el municipio.

“En el fraccionamiento Chichimeco tenemos identificadas, no como picaderos, sino como viviendas en situación de abandono, 80. Entonces, es donde tenemos el punto más crítico”, explicó.

Medina detalló que el Ayuntamiento alcanzó acuerdos con el Infonavit y con algunos propietarios para tapiar las casas, medida que ha reducido incidentes y mejorado la seguridad.

“Tuvimos un acuerdo con el Infonavit, con algunos propietarios, para por medida de seguridad poderlas tapiar, cosa que nos ha ayudado bastante, porque no quiere decir que las 80 estaban utilizándose como picaderos, pero seguramente sí algunas de ellas. Eso nos ha ayudado mucho en Chichimeco”, señaló.

Además de Chichimeco, mencionó que en los fraccionamientos La Cuesta y Ruiseñores también se detectaron viviendas abandonadas.

“Algunos de ellos son de Infonavit, tenemos el dato de que incluso algunas se tienen para remate, pero extrañamente muchas de ellas los créditos están al corriente. Seguramente son personas que obtenían un doble crédito o que vivían ahí en algún momento y decidieron cambiar su lugar de residencia”, dijo.

Medina añadió que, aunque algunas casas no pueden ser rematadas por estar al corriente, los propietarios han colaborado en su resguardo.