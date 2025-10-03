Intervendrá Municipio Aguascalientes en casas usadas como picaderos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Casas abandonadas convertidas en picaderos serán intervenidas por el Municipio de Aguascalientes, que planea cercarlas o resguardarlas hasta que los propietarios asuman su responsabilidad.

El alcalde Leonardo Montañez explicó que ya existen antecedentes de acciones similares, realizadas a petición de vecinos, en inmuebles donde los dueños no aparecen y que terminan siendo usados para conductas antisociales.

“Hay toda una reglamentación que se tiene que respetar y, bueno, desde luego que tendremos que establecer un protocolo, sobre todo en estas viviendas que son utilizadas para conductas antisociales para poderlas resguardar en tanto el propietario no se haga responsable”.

“Ya en algunas ocasiones a petición de vecinos hemos cercado algunas zonas, sí, justamente porque no aparece el propietario, porque son lugares para el uso de conductas antisociales y es algo que ya veníamos realizando, pero ahora que nos den las herramientas, en este caso el Congreso del Estado, las diputadas y los diputados, nos dan a nosotros certeza jurídica para que nuestra actuación esté blindada sobre todo ante alguna posible demanda de algún propietario que sienta que lo estamos afectando en sus bienes o propiedad”, señaló.Montañez agregó que quienes no realicen la limpieza de sus predios también se harán acreedores a sanciones administrativas, aunque reconoció que en muchos casos los dueños resultan ilocalizables.