Interrogará PAN a Porfirio sobre gastos de 250 millones en Seguridad Pública

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Será este viernes al mediodía cuando se realice la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Sánchez Mendoza, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno; aunque no ante el pleno legislativo.

En entrevista colectiva, la diputada del PAN María de Jesús Díaz Marmolejo, presidenta de la comisión de Seguridad Pública y quien encabezará el encuentro, definió que participarán los cinco integrantes de la comisión, además de los legisladores Juan Carlos Regalado, de Morena, y Sanjuana Martínez, del PRD.

“La intención que se haga en el salón Aquiles Elorduy es debido a los temas que vamos a tratar ahí. Se van a hacer dos preguntas por parte de su servidora, una por cada integrante de la comisión y una pregunta por cada uno de los compañeros que se inscribieron”, adelantó la panista.

– ¿Hay algún tema en específico que tenga?

– Sí, en específico qué se hizo con los 250 millones que están distribuidos en varios rubros y que nos den con claridad en que los han invertido. En un informe nos dijeron que hubo gastos en el C5 y algunas situaciones que eso es lo que queremos saber.

– ¿No hay comprobación?

– Me imagino que las deben de tener. Ya mañana que logremos preguntarle al secretario para conocer en qué se han invertido esos 250 millones.

En días pasados, colectivos feministas reiteraron sus denuncias en contra de Sánchez Mendoza por presuntas agresiones físicas cometidas de manera personal por el funcionario durante la marcha del pasado 8 de marzo. Al respecto, la presidenta de la comisión dijo que no forma parte de su cuestionario.

“En mi caso no. Me voy a concretar solamente en las dos preguntas que son desde mi interés particular. Pero ese caso no lo he checado quién lo pudiera preguntar”, resumió.

– ¿No es un tema importante?

– Es tema importante que lo vamos a analizar con los demás compañeros, para preguntarle a Porfirio qué fue lo que sucedió.