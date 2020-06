Interpondrán amparo vecinos de Municipio Libre para evitar que construyan terminal de #YoVoy

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante las presiones del gobierno estatal quien no cede en sus pretensiones de construir una terminal de camiones ‘YoVoy’ en terrenos del Fraccionamiento Municipio Libre, vecinos advierten que recurrirán al amparo para no ser despojados del predio utilizado como canchas de futbol.

Los colonos relataron que se tuvo una reunión en la víspera con la Sub Secretaría de Gobierno Claudia Ortega, misma con la que tampoco se tuvo ningún acuerdo.

“Ellos están cerrados, nos amenazaron y nos dijeron que si no queríamos la obra ellos Iban a vender el predio a unos particulares y entonces nos entenderíamos ya con los dueños de otra forma, pero nosotros seguimos en la postura de que no vamos a permitir una terminal aquí en nuestro fraccionamiento”, advirtieron.

Tras permanecer en plantón permanente para evitar madruguetes, indicaron que ahora se les dice que será un patio de maniobras, sin embargo indican que para ellos como vecinos sigue representado un riesgo el que se instale cualquier obra ajena a un espacio deportivo y recreación.

“Vamos a recurrir al amparo, que se lleve el tiempo que sea necesario el aspecto legal, nosotros no tenemos prisa, pero nuestra postura sigue siendo esa, que no permitiremos sus obras”, sentenciaron.

Aunque se sabe que el predio es propiedad del gobierno del estado.