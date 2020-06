Intereses dentro de Morena quieren fuera a Yeidckol: Cardona

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Debe esperarse el resultado de las investigaciones hacia Yeidckol Polevnsky por supuesto lavado de dinero, comentó el diputado local Cuauhtémoc Cardona Campos, quien acusó intenciones para atacar a la ex dirigente nacional de Morena, incluso desde el mismo partido en el gobierno.

“En cuanto a eso hay que esperar la investigación que se haga, que sea concienzuda y a fondo, porque ahora hay mucho golpeteo y se valen de cualquier cosa. Hay intereses que la quieren fuera del partido, entonces le buscan de una manera o de otra, desprestigiar y hasta calumniar”, expuso el legislador morenista.

– ¿Son intereses dentro del partido?

– Dentro y fuera. Ahora el golpeteo está a la orden del día.

Polevnsky, quien hasta hace unos meses fungía como dirigente nacional de Morena, fue señalada por el mismo comité nacional del partido por supuesto lavado de dinero y daño patrimonial por más de 800 millones de pesos.

Cardona Campos garantizó que las indagaciones no pasarán de la anécdota, considerando que no existen evidencias concretas en torno a malos manejos que hubiera cometido la ex dirigente de Morena.

“Obviamente Yeidckol presentará todo con transparencia y en su momento se va a desvanecer eso. Yo pienso que no sucederá nada, pues ella es una mujer que siempre se ha manejado con integridad”, finalizó.