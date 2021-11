Intentan hackerar WhatsApp de Carmelita Salinas para pedir dinero

Redacción

Ciudad de México.- El sobrino de Carmen Salinas, alertó que personas desconocidas han intentado hackear la cuenta de WhatsApp de la actriz, esto luego de que se diera a conocer que sufrió un derrame cerebral y se encuentra en coma.

Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, aseguró que el intento de hackeo ha sido de personas externas a la familia, pues los ciberdelincuentes pretenden solicitar dinero a nombre de su tía.

“Respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear. Me llegaron ahorita mensajes de que están intentando hackear el WhatsApp de mi tía. Me dijeron que ingresara unos códigos, obvio no los metí”, dijo Gustavo Briones.

Asimismo, indicó que la familia de Carmen Salinas no pedirá ningún tipo de donativo a sus seguidores o fans de la actriz, pues por el momento la Asociación Nacional de Actores (ANDA), se encuentra cubriendo todos los gastos.

“No sé quién lo está haciendo ya ves que ahorita está de moda que hackean y piden dinero a nombre de los WhatsApp”, dijo el sobrino de la actriz.

Por ese motivo, el sobrino de la también política, Carmen Salinas, pidió el apoyo a los medios de comunicación para difundir la noticia y que sus fans no se dejen engañar ante este tipo de fraudes.