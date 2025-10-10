Intentan ejecutar a 2 pepenadores en el fraccionamiento La Huerta en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Dos hombres que se encontraban a las afueras de su vivienda presuntamente separando el plástico que iban a vender fueron atacados a balazos por una pareja de sujetos que viajaban a bordo de un vehículo a unas cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se verificaron a las 00:45 horas de este viernes sobre la calle Chichimeco casi esquina con Ferrocarril, a unos metros de la Secretaría de Administración y Tributaria situada en la colonia La Huerta.

Ambas víctimas al encontrarse realizando dicha actividad en determinado momento fueron sorprendidos por dos hombres que se desplazaban en un automóvil Nissan Versa gris, cuyo copiloto por la ventanilla sacó una pistola y realizó varias detonaciones de arma de fuego sin que le atinara a sus objetivos.

Vecinos al escuchar salieron y observaron que habían varios casquillos percutidos por lo que solicitaron la intervención de la Policía Municipal y Estatal quienes a su arribó confirmaron el hecho.

Finalmente, la escena fue acordonada para que peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se hicieran cargo del levantamiento de los cartuchos percutidos de arma corta.