Intensifican con el helicóptero “Fuerza Uno” sobrevuelos de vigilancia en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El helicóptero “Fuerza Uno” intensificó los sobrevuelos de vigilancia en los once municipios de Aguascalientes, e incluso más allá de las fronteras estatales, como parte de la estrategia integral de seguridad que se implementa en la entidad.

Así lo informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, quien destacó que en materia de seguridad no existen límites territoriales, por lo que esta aeronave se ha convertido en una herramienta esencial para la prevención del delito y la protección de la ciudadanía.

Martínez Romo señaló que la presencia del “Fuerza Uno” en el aire tiene un alto impacto disuasivo, además de ser un valioso respaldo para las acciones policiales que se realizan en tierra, especialmente durante operativos especiales y labores de vigilancia estratégica.

Explicó que el helicóptero funciona como una plataforma de observación aérea equivalente a más de ocho patrullas en tierra, con la ventaja de desplazarse sin obstáculos y con mayor rapidez, lo que fortalece la coordinación operativa con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales.

El funcionario añadió que la labor del “Fuerza Uno” va más allá de la vigilancia, pues también cumple un papel vital en operaciones de rescate y evacuaciones aeromédicas, al reducir los tiempos de traslado y aumentar las probabilidades de supervivencia en casos de emergencia.

Finalmente, indicó que la aeronave mantiene sobrevuelos programados y constantes en todo el estado, con el propósito de reforzar la seguridad, monitorear situaciones de riesgo y brindar apoyo inmediato ante cualquier contingencia.