Inteligencia Artificial oficia misa

Redacción

Alemania.- Una congregación religiosa de Alemania fue testigo de la primera misa creada por Chat GPT. Esto ocurrió en la iglesia de St. Paul situada en la ciudad de Fuerth.

Como un hombre afrodescendiente con barba y vestido de blanco, así se presentó el chatbot ante más de 300 simpatizantes que acudieron a misa el pasado viernes 9 de junio, sin imaginar que serían testigos de una experiencia totalmente tecnológica.

Durante la liturgia, la inteligencia artificial se encargó de predicar, pedir a los asistentes que se levantaran de sus asientos y cantar algunas alabanzas.

“Queridos amigos, es un honor para mí estar aquí y predicarles como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en Alemania”, dijo el líder religioso que se encontraba detrás de una pantalla gigante sobre el altar.

El artífice de esta idea fue Jonas Simmerlein, teólogo y filósofo de la Universidad de Viena, quien pidió a la inteligencia artificial crear un servicio religioso completo. “Le dije: ‘Estamos en el congreso de la iglesia, eres un predicador… ¿cómo sería un servicio de la iglesia?…Terminas con un servicio religioso bastante sólido”, fueron las instrucciones que el religioso le dio al chatbot. De esta manera, esta tecnología demostró su capacidad de resolver con eficiencia cualquier pedido.

La misa, que duró 40 minutos, generó interés entre los asistentes al nivel de que luciera abarrotada incluso una hora antes de que comenzara. Sin embargo, algunas personas se sintieron decepcionadas y molestas al finalizar el evento. Esto se debió principalmente a la falta de expresión y emociones en los cuatro avatares que simularon al predicador.

“No había corazón, ni alma… Los avatares no mostraban emociones en absoluto, no tenían lenguaje corporal y hablaban tan rápido y monótonamente que me resultaba muy difícil concentrarme en lo que decían”, señaló una mujer que presenció la misa, según recoge Los Angeles Times.

*Información de Metro World News.