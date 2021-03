Insulto que camioneros pidan incremento del 70% en Aguascalientes: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No es viable un incremento de transporte público en la medida que se está solicitando, manifestó el presidente local del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, luego que concesionarios pidieron un ajuste de alrededor del 70 por ciento.

“Es un insulto a la población, no se puede pedir el 70 por ciento a la tarifa. Más allá de las condiciones económicas por la pandemia, no se justifica ningún tipo de incremento. Ni siquiera es valorar qué tanto se puede subir, no es justificable por el duro golpe a la economía”, aseveró.

Sánchez Nájera puntualizó que persiste la deuda de adecuaciones en el servicio de transporte público en la ciudad capital, donde se viene esperando que se cumplan las promesas de mejorar esos esquemas.

“Son mejoras en el servicio que no tienen que ver con el costo, sino con que el camión pase a tiempo. Que la persona sepa que la Ruta 12 va a pasar cada quince minutos y que no va a esperar más tiempo en su parada y si lo empiezan a cumplir, vendría bien que el gobierno del estado les auxilie en algunos temas. Pero son aspectos que tenemos cinco años esperando que se modifiquen”, abonó.

El dirigente local del PRD resumió que la movilidad es un derecho de la población como la salud y el trabajo. “Entiendo que el concesionario lo vea como empresa, pero incluso como empresa debería invertirle más”, finalizó.

La actual tarifa de camiones urbanos es de 9.50 pesos