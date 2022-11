Insuficiente representación de adultos mayores en cargos de elección: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesario que el sector de adultos mayores incremente su número de representación para cargos salidos de las urnas, comentó Emmanuel Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso.

“Hay que ver si este mismo sector ha tenido representación, porque una cosa es que sea un sector importante y otra diferente si ha habido representantes en distintos lugares. Yo de entrada diría que sí, aunque no la suficiente y en función de ello irlos incorporando a estas cuotas a las que se tengan que llegar”, apuntó en entrevista.

– ¿Ellos no están?

– No, por lo pronto no. Ellos no tienen una cuota asignada a diferencia de los jóvenes.

Sánchez Nájera citó que, según estadísticas, la población mayor de 60 años ya representa alrededor del diez por ciento de la población total en el estado, lo que ya debería darles la oportunidad de ser representados; sumado a que es una situación que se irá incrementando con los años debido a la inversión de la pirámide poblacional.

“Al final todos los sectores pueden aportar, la idea es entender a través de qué mecanismos cuáles deben tener una cuota de representación, que es lo que estamos buscando a través de estos foros”, señaló el legislador que organizó una serie de espacios de análisis electoral durante la semana pasada.