Instituto Cultural de Aguascalientes: 3 años de polémicas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Denuncias por despidos injustificados, acusaciones de privilegiar a miembros de un partido político aliado al poder y hasta señalamientos por daños al patrimonio artístico del estado forma parte de las controversias del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) en los últimos tres años.

Durante ese lapso, la dependencia estatal ha sido encabezada por Alejandro Vázquez Zúñiga, ex candidato del PRD a la alcaldía capitalina en 2017, quien en diversas entrevistas ha descartado cada una de las controversias.

Sin embargo, esas polémicas ya superaron al territorio estatal. Los presuntos daños cometidos a placas originales del grabador José Guadalupe Posada llegaron a oídos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que decidió tomar cartas en el asunto.

Para la senadora por Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, el ICA no ha cumplido con su labor en el actual sexenio, además de sentenciar que Vázquez Zúñiga no ha podido con la encomienda. “Si no puede, que renuncie”.

Pintado de amarillo

La elección por la gubernatura en 2022 derivó en un triunfo contundente para una insólita alianza entre partidos antaño rivales: PAN, como primera fuerza, así como el PRI y PRD. Ya en el inicio de la gestión en octubre de ese año, se otorgó la cartera cultural al partido del Sol Azteca con el nombramiento de Vázquez Zúiga.

Apenas a los pocos meses, el nuevo funcionario ya estaba siendo cuestionado en el ámbito nacional. El 12 de febrero de 2023, el diario Reforma divulgó una radiografía de los responsables culturales de cada entidad, ubicando al titular del ICA entre los funcionarios que carecían de estudios sobre gestión cultural.

Ese mismo año, el 6 de septiembre se generó una protesta en las instalaciones de la Casa Cultural, sede de la dependencia. Profesores y personal de la Universidad de las Artes se manifestaron en el edificio, denunciando que la institución se estaba convirtiendo en un foro de posiciones para militantes del PRD. Así como cuestiones elementales en torno a retraso en pagos de finiquitos y presunta violencia laboral.

No sería la primera ni la última queja laboral de ese tipo.

Silencio en la música



Para inicios de este 2025, surgieron denuncias de despidos no justificados a docentes de la Escuela de Música Manuel M. Ponce, a esto se sumaron quejas de condiciones deplorables en materiales básicos para la enseñanza como pianos.

El 13 de junio último, algunos docentes dieron una conferencia de medios en donde manifestaron renuncia con fines partidistas para apoyar a militantes del PRD.

“El ICA ha perdido el norte sobre la esencia del arte y la cultura, para abrirle la puerta a la rapiña partidista. Los maestros de la Escuela Manuel Ponce alzamos la voz en contra de los atropellos a los derechos laborales”, manifestó Itzel Morán González, docente de canto y una de las afectadas.

– ¿En total cuántos despidos se han dado?

– De los que notamos, en la Universidad de las Artes se han dado más de 13; en la escuela Ponce somos siete maestros que no nos renovaron contrato. Más los directores de casas de cultura municipales.

Posada, olvidado como calavera

Apenas unas semanas después de las denuncias de los docentes de la Escuela de Música, se dio a conocer daños a una de las placas originales del grabador José Guadalupe Posada, creador de la Catrina garbancera, y resguardada en el museo local que lleva su nombre.

Los daños se registraron en una placa con un grabado del caricaturista nacido en Aguascalientes en 1852 y que, de manera inesperada, fue perforada con un tornillo de cruz sin aparente justificación.

El caso fue denunciado a nivel nacional por el historiador Agustín Sánchez González, quien acusó desdén de las autoridades culturales de Aguascalientes. “El director del ICA ni siquiera tuvo la humildad de investigar, sino que se trató de justificar, lo cual a todas luces es una vergüenza”.

En medio del escándalo, el Museo Posada, ubicado en el Barrio del Encino, fue cerrado debido a supuestas reparaciones a su edificación.

“A lo mejor no le caigo bien a todos”



El pasado 24 de julio, durante una entrevista grupal, el propio Alejandro Vázquez minimizó los señalamientos en torno a los presuntos daños a los trabajos originales de Posada. Inclusive el funcionario afirmaba que ese tipo de perforaciones son habituales en el patrimonio.

“Yo les invito ahora que se reabra el museo, que lo visiten y que lo conozcan. Para que descubran las placas que están exhibidas que tienen perforaciones, pues estas se necesitan para hacer el empatado de la placa de zinc con la base de madera que tienen”.

– ¿Por qué estos señalamientos en tu contra?

– No tengo idea. Me preguntan si tengo alguna hipótesis, a lo mejor no le caigo bien a todas las personas, a lo mejor se han incomodado del orden que estamos poniendo en el instituto.

Pero las quejas contra daños en el Posada alcanzaron los oídos federales. El pasado 6 de agosto, el INBAL recuperó la placa presuntamente dañada del grabador aguascalentense y determinar si existían posibles daños.

“Si no puede, que renuncie”



Para Nora Ruvalcaba, senadora por Morena, el titular del ICA no ha cumplido con las expectativas que se tenían en torno a su responsabilidad; achacando a que no reunìa las condiciones que el perfil necesitaba.

“En materia de cultura hay que apelar no solamente a los perfiles, también al conocimiento. No es posible que en materia de cultura haya una persona que no aprecia el valor de la cultura o que no tiene conocimientos de la museografía y que por lo tanto se le hizo bien cómodo poder exhibir y poder perforar”, manifestó.

Ruvalcaba Gámez insistió que si Vázquez Zúñiga mantiene estos yerros en su gestión como responsable en materia cultural de Aguascalientes, sería preferible que dejase el puesto a manos más capaces.

“Hoy no solamente esperamos la sanción, esperamos una reconsideración de quienes están al frente de temas tan sensibles. Si no saben o no han aprendido, bueno, pues que renuncien”, puntualizó.