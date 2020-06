Instauran Guardia Sanitaria Municipal en Asientos

Redacción

Asientos, Ags.- Con el objetivo de velar por la salud de la población de Asientos el pasado sábado en un evento protocolario de instalación en la comandancia de policía, arrancaron las labores de una nueva institución que se convierte en un hecho histórico como parte de las acciones que se llevan a cabo para enfrentar la pandemia en dicha demarcación.

“Hoy a más de tres meses de que llegó al Estado esta amenaza, considerando hacer una gran alianza con la sociedad del Municipio de Asientos, fuimos llevando poco a poco las acciones en donde la pieza más importante para frenar la propagación era la sociedad, el primer paso fue difundir las medidas de prevención, pedimos conciencia a la ciudadanía, las difundimos masivamente, luego seguimos una serie de estrategias, ley seca, cierre de establecimientos, pero hoy las cosas están peor, parece que la sociedad ya se olvidó, ya se relajó la disciplina por eso tenemos que poner orden en esto”, explicó el Presidente Municipal Juan Luis Jasso Hernández en relación a lo que le motivó para realizar una Guardia Sanitaria en el Ayuntamiento.

Cabe resaltar que es la primera Guardia Municipal en Aguascalientes, integrada y con facultades, mismas que ya fueron publicadas en el periódico oficial del Estado el pasado 25 de junio.

Estará conformada por elementos de la Dirección de Seguridad del Municipio y de Protección Civil, sus trabajos los coordinará el área de Reglamentos, siendo la primera instancia en cada región los Delegados Municipales que también están dotados de facultades para actuar, y la Dirección de Salud será la instancia normativa en el tema. De tal forma esta nueva corporación tendrá la responsabilidad de prevenir y cuidar la salud del pueblo de Asientos.

“Este es un trabajo de 24 horas, no vamos a parar y si decidimos ser el primer municipio en adoptar con seriedad esta medida, también debemos ser el primero en presentar bandera blanca en el tema, sé que es difícil, ustedes, yo mismo me siento incomodo con el cubre bocas, pero ¿Qué creen?, esto ya es constitucional, como portar su camisa en la vía pública, vamos acostumbrándonos a eso”, fue el compromiso que reiteró el Alcalde.

Se enfatizó que aunque pueden sancionar no se tiene un sentido recaudatorio y apelarán con el corazón a la consciencia de la gente, ante todo les pidió que prevalezca la responsabilidad social y detalló que desde ese momento, los policías del Municipio podrán exhortar a los ciudadanos que transiten por las calles del lugar a usar su cubre bocas, pero aclaró el edil que no quiere llenar la comandancia con personas que no cumplan con esa obligatoriedad.

Adelantó que crearan un medio informativo que se llamará “Las cosas como son” en donde se publicaran lugares y se retroalimentará sobre las zonas y su nivel de contagio.