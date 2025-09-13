25.3 C
Aguascalientes
15 septiembre, 2025
Tendencias

Elaine Haro llora tras eliminación de La Casa de los…

“Penales son lugares de crecimiento y no de castigo”; Obispo…

Diablos barre a Panteras de Aguascalientes

Para variar Centellas del Necaxa, fueron goleadas. Esta vez por…

Muere ahogado adolescente de 13 años en estanque en Calvillo,…

Se pronuncia la Iglesia católica de Aguascalientes sobre el antro…

Sin secuestros en Aguascalientes durante 2025: FGE

Llega a Aguascalientes plaga de chapulines 

4 policías municipales heridos tras ser chocados por vehículo en…

Domingo de lluvias aisladas se espera en Aguascalientes

Instancia de la mujer en JM impulsa herramientas para guiar a hijos adolescentes

Redacción

Jesús María, Ags.-Con el objetivo de fortalecer a las familias de Jesús María, el Gobierno Municipal, a través de la Instancia de la Mujer, llevó a cabo el taller “Identificación de conductas inadecuadas”, dirigido a padres y madres de familia.

Más de 60 asistentes participaron activamente en esta capacitación que se llevó a cabo en la secundaria técnica número 10, en la que se abordaron estrategias para reconocer señales de riesgo en los adolescentes y actuar de manera oportuna, contribuyendo a su desarrollo integral.

Durante la jornada, el equipo de la Instancia de la Mujer también compartió los servicios de orientación, asesoría y acompañamiento que brinda a la ciudadanía, refrendando su compromiso con la protección de las mujeres y el fortalecimiento del núcleo familiar en Jesús María.