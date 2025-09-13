Instancia de la mujer en JM impulsa herramientas para guiar a hijos adolescentes

Redacción

Jesús María, Ags.-Con el objetivo de fortalecer a las familias de Jesús María, el Gobierno Municipal, a través de la Instancia de la Mujer, llevó a cabo el taller “Identificación de conductas inadecuadas”, dirigido a padres y madres de familia.

Más de 60 asistentes participaron activamente en esta capacitación que se llevó a cabo en la secundaria técnica número 10, en la que se abordaron estrategias para reconocer señales de riesgo en los adolescentes y actuar de manera oportuna, contribuyendo a su desarrollo integral.

Durante la jornada, el equipo de la Instancia de la Mujer también compartió los servicios de orientación, asesoría y acompañamiento que brinda a la ciudadanía, refrendando su compromiso con la protección de las mujeres y el fortalecimiento del núcleo familiar en Jesús María.