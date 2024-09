Instalarán más de 700 cámaras en la frontera con Jalisco y Zacatecas

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags. – El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, afirmó que se tiene una estrecha comunicación con sus homónimos tanto en Zacatecas como en Jalisco, así como con las Fiscalías de dichas entidades. Se blindan las fronteras ante el aumento de hechos delictivos.

“En los últimos días ha habido acontecimientos en Zacatecas, sobre todo en Villa García, Pinos o Loreto. Estuvimos todo el fin de semana reforzando el área limítrofe; el personal de Gopes está en esas áreas”, explicó.

Agregó que se tiene una estrecha comunicación con el secretario de seguridad de Zacatecas para ofrecer el apoyo que se necesite. Además, lamentó que se perdiera la vida de un elemento en Zacatecas y que otros resultaran lesionados. Ante esta situación, se blindó la zona.

“Comentarles que se han estado instalando en la zona con la Chona más cámaras de videovigilancia. Se estarán instalando más de 700 cámaras en las zonas limítrofes antes de que termine el año”, dijo Alonso García.

Respecto a la fosa común que se encontró en la zona limítrofe entre Zacatecas y Jalisco, mencionó conocer extraoficialmente que se trata de dos osamentas, aunque no tiene más detalles al respecto, pues esto compete a las entidades correspondientes.

“Aunque el dato que tienen no es exacto, han manejado un número de osamentas que no coincide con lo que realmente han encontrado. Yo entiendo que son dos, pero ese es un dato extraoficial; no se ha identificado si son personas de Aguascalientes o de otro estado vecino”, afirmó el jefe policiaco.

En ese sentido, consideró que llevará varios días o meses determinar estos aspectos, y dependerá del trabajo de la entidad correspondiente.