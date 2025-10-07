Instalan Consejo de Sipinna en Rincón de Romos

25 C
Aguascalientes, Ags.- Al asistir como invitada a la instalación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Rincón de Romos, que estuvo encabezada por el alcalde Erick Muro Sánchez, la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna), Blanca Rivera Rio Flores, exhortó a estos sectores de la población a conocer, difundir y ejercer los 26 derechos que tienen en Aguascalientes.

Añadió que la gobernadora Tere Jiménez tiene un gran compromiso con las niñas, los niños y adolescentes, y así lo plasmó en su Tercer Informe de Gobierno, por lo que el Sipinna estatal continuará dando cumplimiento a la encomienda de trabajar de la mano de los municipios en la instalación de los Consejos Consultivos “para que ustedes puedan ejercer los derechos que tienen a participar, asociarse y reunirse y a opinar libremente de los temas que les interesan o les inquietan”, dijo.

Asimismo, y tras escuchar los mensajes emitidos a nombre de las y los consejeros por Yehudiel Macías y Yoalli Luévano, Rivera Rio Flores comentó que los Consejos Consultivos son espacios creados específicamente para darles voz a las y los representantes de estos sectores de la población y garantizar que sea escuchada por todos, principalmente por quienes tienen la responsabilidad de ostentar un cargo público.

 “Ustedes, como consejeras y consejeros, tendrán la valiosa oportunidad de ayudarnos a difundir los 26 derechos que tienen; a las mamás, papás y tutores, agradecerles que estén acompañando a sus hijas e hijos y pedirles que nos ayuden brindándoles todo el respaldo que necesitan para dar cumplimiento a la honoraria labor que a partir de hoy deberán efectuar”, agregó.

Por su parte, y tras hacer entrega de los nombramientos a las y los consejeros, el presidente municipal de Rincón de Romos, Erick Muro Sánchez destacó la importancia de que en la actualidad se divulguen y protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes, haciendo énfasis en que desde hoy se debe trabajar en todos los ámbitos y de manera coordinada en establecer los cimientos que delinearán su futuro.

En la sesión, efectuada en la Presidencia Municipal, estuvieron presentes la presidenta del DIF Municipal, Anahí Flores García; el secretario ejecutivo del Sipinna Municipal de Rincón de Romos, Rogelio Camarillo Acosta; funcionarios municipales, y demás invitados especiales.